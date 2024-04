Rubro-negro, Anderson gravou música para o Fla e embalou torcida do Vasco

No caso do Vasco, a história começa com Edmundo e ganha as arquibancadas posteriormente. Em 1997, o Animal comandava o histórico time que viria a conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Em uma temporada inspirada, o então atacante resolveu homenagear os amigos do Molejo e comemorou gols dançando a música "Samba Rock do Molejão", um hit do grupo de pagode.

A organizada "Força Jovem" absorveu a música e fez uma adaptação. No refrão, ao invés de cantar "colé, colé, colé, colé, tô na boa", trocou o final por "sou da Força". A música é cantada até hoje em praticamente todos os jogos, principalmente após os gols.

Anderson e Andrezinho alimentavam rivalidade sadia entre Fla e Vasco

Anderson Leonardo e seu companheiro de grupo Andrézinho alimentavam a rivalidade Fla e Vasco. A gozação sadia entre os clubes entrou até mesmo em outra música que fez sucesso.

A canção "O Carioca" cita características peculiares de quem vive no Rio. Em um trecho, o comportamento de tal cidadão em estádios de futebol é citado, e Andrézinho canta: "...E quando vai pro estádio, vai para a geral, pula para as cadeiras, xinga o juiz (ladrão, safado, canalha), mas é brincadeira. Se ganha o Vascão, logo tem bebedeira...". Na sequência, Anderson Leonardo interrompe o amigo e grita "Mengoooo!".

Fla e Vasco emitem nota oficial

Flamengo e Vasco emitiram nota oficial em suas redes sociais. Ambos os clubes lamentaram a morte de Anderson Leonardo.