Brasileiras que vivem nos EUA ficam fora do time olímpico de refugiados

Em Paris, a 'Equipe Olímpica de Refugiados' terá seu nome em francês, équipe olympique des réfugiés, daí a sigla EOR. Pela primeira vez o time um emblema próprio, com um coração no centro. Nas edições anteriores, competia sob a bandeira olímpica.

São 23 homens e 13 mulheres, originários da África, das Américas e da Ásia. Pela primeira vez, nenhum dos escolhidos mora no Brasil.

Para o esporte brasileiro, grande impacto é a convocação de Fernando Jorge, um cubano que desertou no México em 2022. Ele é o atual campeão olímpico do C2 1.000m e foi prata no Pan de Lima no C1 1.000m. A depender do treinamento dele, pode ser um rival de peso para Isaquias Queiroz.