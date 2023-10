Newsletter: Pan vai começar, mas longe da TV. Veja onde e a quem assistir

****

O Pan no UOL

O UOL também terá uma equipe forte no Pan. A repórter Beatriz Cesarini chegou hoje (17) cedo por lá, e este colunista que vos escreve pisa no Chile na sexta-feira. No Brasil, um time de jornalistas vai produzir matérias e notas com resultados, além de atualizar o quadro de medalhas e produzir os tradicionais "ao vivo" das competições mais importantes.

Você também poderá acompanhar a cobertura do UOL a partir das redes sociais do UOL e do UOL Esporte e de um programa de vídeo, diário, começando sempre às 19h com depoimentos, entrevistas, e o melhor do que aconteceu nas últimas 24h.

No aquecimento para o Pan, o UOL Esporte publicou alguns especiais nos últimos dias. Deste repórter, quatro perfis de grandes atletas do esporte brasileiro, a partir do olhar de pessoas próximas as eles: