Após 10 dias de internação, Daniele teve alta e, aos poucos, voltou à rotina atenta a qualquer sintoma. Fez espetáculos no circo em abril, mas de novo começou a passar mal. Voltou ao pronto-socorro, descobriu pneumonia, foi internada e continuou tratando em casa. A doença não regrediu e Dani precisou voltar ao hospital. Era a terceira internação.

É neste momento que aparece o médico Júlio Ramos que, segundo Daniele, se tornou "o anjo de sua vida". Triste com a situação da irmã, Diego Hypolito desabafou com um amigo, que apresentou o doutor Ramos. Ele se interessou pelo caso e foi visitar a ginasta.

"Eu nem esperava que o doutor Júlio lembraria, mas no dia seguinte ao papo do Diego com o amigo, ele passou em meu quarto, conversou com os médicos e disse que teríamos que investigar a causa da pneumonia e não só tratá-la. Não era normal três internações em curto período. Ele me deu alta, passou a me tratar em casa e pediu uma bateria de exames", explicou Daniele.