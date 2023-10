Entre os muitos ingredientes que podem ser adicionados à receita para motivar Rafaela, um é tabu: o doping. Não porque não sirva de estímulo, pelo contrário, mas porque ela não precisa ser lembrada de tudo que sofreu. As feridas talvez nunca se cicatrizem.

Ney Wilson foi o responsável por contar a Rafaela, durante o Mundial de 2019, sobre o resultado positivo do teste que ela havia feito no Pan. "Eu sofri um bocado, me doeu, eu fiquei muito para baixo durante um bom período. Mas com certeza o que eu senti ela deve ter sentido mil vezes."

Todas as pessoas com quem este repórter já conversou sobre o assunto repetem o que me disse Flávio Canto quando o procurei para confirmar a notícia, quatro anos atrás, e ele foi pego de surpresa: "Rafaela toma todo o cuidado do mundo, não bebe nem cerveja, só consome o que é prescrito pelo meu nutricionista".

Quatro anos depois, Rosicleia põe mais do que a mão no fogo pela atleta. "Eu entro inteira numa fogueira", diz. "Pessoalmente, eu acho a condenação dela um absurdo. Ela sempre foi muito cuidadosa, por isso minha revolta", continua, com uma revolta já ressentida.

"O meu sentimento, Ney falando, é que foi muito injusto. Não foi uma coisa que ela realmente tenha usufruído para melhorar a performance. Para mim ela não usou", opina o diretor do COB.