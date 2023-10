O encanto de Pedro com a nova geração conquistando ótimos resultados no skate é nítido. Ele gosta de ser inspiração, conversar e aconselhar os jovens. Apesar disso, o atleta também busca se tornar uma motivação para que os limites sejam quebrados.

"Hoje tem um desafio que é ir para as próximas Olimpíadas. Seria muito mais confortável para mim eu não ir, na verdade. Mas eu sei que eu não vou ser fiel comigo. Quero dar o exemplo para a juventude. Eu tenho 28 anos. A gente viu o Nadal, a gente viu o Djokovic ganhando agora um Grand Slam com 38. Não precisamos ignorar os fatos. Vamos tentar puxar os limites. Eu acho que essa é a grande magia do esporte", comentou.

Ele sabe que a fila anda rápido no skate. Novos nomes surgem a cada competição e gente nova aparece pedindo passagem. Mas se depender de Pedro Barros, a garotada vai ter que andar muito no park para superá-lo.

"A nova geração vai ter que ralar ? e muito ? para me alcançar. Eu acho que é esse aí o conselho que eu quero dar pra eles. No fim, eu estou louco que eles ganhem de mim mesmo. Mas também eu vou trabalhar com todas as minhas ferramentas e com todo o meu conhecimento para eu ser o melhor que eu puder ser. Eu não sei qual é o limite do meu potencial. E eu estou curioso pra saber", avisou o atleta.