Destaque do skate brasileiro, Rayssa Leal vai para a pista já no primeiro dia de competição no Pan Julio Detefon/ CBSK/ Divulgação Pan vai começar, mas longe da TV. Veja onde e a quem assistir Sem transmissão na televisão, seja aberta ou fechada, os Jogos Pan-Americanos de Santiago começam oficialmente na sexta-feira (20) com exibição exclusiva no streaming. Será a primeira vez desde 1995 que o brasileiro, zapeando a TV, não vai ver a transmissão de nenhuma medalha de ouro. O torneio, que vai até 5 de novembro, percorrendo o espaço entre três finais de semana, terá transmissão pelo Canal Olímpico, uma parceira entre COB e NSports, e pela Cazé TV, no Youtube. O UOL terá um programa de vídeo diário, às 19h (de Brasília). Por que a TV aberta não vai transmitir? Dona dos direitos do Pan desde 2011 para a TV aberta, a Record rescindiu o contrato durante a pandemia e a PanAm Sports pediu US$ 10 milhões para renegociá-lo com a Globo, que achou o valor abusivo. O COB entrou na jogada e comprou pra ele mesmo os direitos, repassando-o, em um acordo comercial, para a Cazé TV. Será, definitivamente, um Pan diferente, e a transmissão pelo streaming é só um exemplo disso. A Olimpíada de Tóquio mostrou um torcedor brasileiro muito mais apaixonado do que seus pares de outros países, e os números das redes sociais de atletas e do Time Brasil comprovam isso. Brasileiro só gosta de quem ganha? Existe, por aqui, a ideia de que os atletas brasileiros não são valorizados. Não é bem assim. Estrela da ginástica artística italiana, Vanessa Ferrari tem 262 mil seguidores no Instagram. A britânica Jessica Gadirova, 100 mil. A norte-americana Jade Carey, 310 mil. Sozinha, Flávia Saraiva ganha de todas juntas, com 1 milhão de fãs. Na natação, Ana Marcela Cunha supera, entre outras, Ariarne Titmus, maior estrela da natação australiana. Se "o brasileiro gosta de quem ganha", como já foi dito tantas vezes ao longo de décadas, então agora mais do que nunca existem atletas olímpicos para se gostar. E, de novo, Tóquio foi a grande prova disso. Havia sempre algum brasileiro com maior ou menor chance de pódio para se torcer. No Pan, isso vai se repetir. Quem tem chance? Quase toda a elite do esporte brasileiro vai estar em Santiago, e são grandes as chances de o Brasil repetir o segundo lugar do quadro de medalhas de Lima-2019, apesar de o Canadá estar mandando ao Chile uma equipe bem mais forte do que a usual. Os EUA devem continuar muito à frente. Só no primeiro dia de competições, sábado (21), teremos os seguintes brasileiros com boas chances: Rayssa Leal e Pâmela Rosa competem no skate street;

quatro brasileiros medalhistas em Mundiais de Boxe este ano lutam as eliminatórias;

o tiro tem o medalhista olímpico Felipe Wu;

Ingrid Oliveira tenta mostrar que vai brigar por pódio em Paris nos saltos ornamentais;

a seleção masculina de 3x3 faz seus primeiros jogos depois de ser quarta colocada na último Mundial;

e Duda e Ana Patrícia voltam às quadras após o vice-campeonato mundial. Isso sem falar na natação, vôlei, taekwondo... *** Olho no Pan Quando: 20/10 (sexta) a 5/11 (domingo)

Onde assistir: Canal Olímpico, uma parceira entre COB e NSports, e Cazé TV, no Youtube Brasileiras brilharam no Mundial de ginástica. No Pan, a meta é não se machucar KENZO TRIBOUILLARD / AFP Boas chances, mas tirando o pé... O momento da realização do Pan não é dos melhores, e isso deve afetar o desempenho esportivo não só de brasileiros, mas de atletas do mundo todo. No atletismo, por exemplo, a temporada vai até setembro e, agora em outubro, os atletas costumam estar voltando de férias para começar a próxima temporada, olímpica. Na ginástica artística, todo mundo já mostrou o que sabe no Mundial, conquistando uma inédita medalha por equipes no feminino. O Pan é um extra, do qual voltar sem nenhuma lesão vai valer muito mais do que uma medalha de ouro. A natação brasileira adora o Pan, mas não pode perder o foco do Finkel, uma semana depois, seletiva do Mundial do ano que vem, que por sua vez vale vaga olímpica. Nos esportes coletivos, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas, então as seleções estão desfalcadas. É um problema que atinge não só o Brasil, mas todos os países praticamente de forma igualitária. Qualquer conquista não será mais ou menos importante dentro desse contexto. Isaquias Queiroz Adam Pretty/Getty Images O Pan no UOL O UOL também terá uma equipe forte no Pan. A repórter Beatriz Cesarini chegou hoje (17) cedo por lá, e este colunista que vos escreve pisa no Chile na sexta-feira. No Brasil, um time de jornalistas vai produzir matérias e notas com resultados, além de atualizar o quadro de medalhas e produzir os tradicionais "ao vivo" das competições mais importantes. Você também poderá acompanhar a cobertura do UOL a partir das redes sociais do UOL e do UOL Esporte e de um programa de vídeo, diário, começando sempre às 19h com depoimentos, entrevistas, e o melhor do que aconteceu nas últimas 24h. No aquecimento para o Pan, o UOL Esporte publicou alguns especiais nos últimos dias. Deste repórter, quatro perfis de grandes atletas do esporte brasileiro, a partir do olhar de pessoas próximas as eles: Isaquias Queiroz (O artista está faminto);

Rafaela Silva (Fera ferida);

Martine/Kahena (Herdeiras do vento);

e Rebeca Andrade (O lado bom da dor). Da repórter Beatriz Cesarini, uma série sobre saúde mental, com entrevistas com: Daniele Hypolito (Daniele renasceu)

Nilmar (O fim precoce de Nilmar)

Henrique Avancini (A escolha solitária)

Daniel Cargnin (Corpo pesado, mente leve)

e, a última delas, publicada hoje, com Pedro Barros (Conexão Surreal). Duda e Ana Patrícia durante final do Mundial de vôlei de praia Volleyball World Olimpílula O principal resultado do fim de semana prévio ao Pan veio do vôlei de praia, mas não foi o esperado. Prata amarga Duda e Ana Patrícia engataram 28 vitórias seguidas entre todas as competições, chegaram à final do Mundial sem perder nenhum set no torneio, mas foram atropeladas na decisão por Cheng/Hughes, dos EUA, derrotadas por 2 sets a 0. A medalha de prata é frustrante para uma dupla que tinha a chance de faturar o bi e se comprovar como soberana, disparada a melhor do mundo, mas acabou por jogar uma ducha fria de realidade sobre o vôlei de praia brasileiro. Duda e Ana Patrícia são ótimas, provavelmente o melhor time brasileiro desde Alison/Emanuel, mas têm rivais a altura. Em cinco jogos contra Cheng/Hughes, agora são três derrotas e duas vitórias. O leitor será poupado da piadinha de "mais duas Vitórias" ao ser informado que o Brasil ainda teve Tainá/Victória eliminadas nas quartas, Ágatha/Rebecca nas oitavas e Andressa/Vitória uma fase antes, assim como Carol/Bárbara. Os quatro times devem brigar pela segunda vaga brasileira em Paris até o fim da corrida olímpica, às vésperas dos Jogos. Entre os homens... No masculino, uma campanha ruim. Só pela segunda vez na história nenhuma dupla do Brasil chegou às semifinais. Pedro Solberg e Guto foram até as quartas, vencendo Evandro/Arthur nas oitavas. Vitor Felipe e Renato pararam uma fase antes, derrotados também em confronto brasileiro, enquanto George e André, vice-campeões no ano passado, sequer avançaram da primeira fase. Nada, porém, que destoe do que essas duplas vinham fazendo no ano.