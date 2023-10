Depois daquele fatídico dia do diagnóstico de depressão, Juliane passou a acompanhar Nilmar de perto. Ficou ao lado do jogador durante seus primeiros seis meses de tratamento, mesmo depois dele ter se afastado do Santos, em setembro, com visitas domiciliares frequentes. "Num primeiro momento, eu não gostava de falar nem mesmo com a minha família. Não tinha forças para brincar com meus filhos e isso era o que mais doía. Eu só queria ficar deitado, chorando", fala Nilmar.

Juliane também conversou com os familiares mais próximos do atacante, para orientá-los na abordagem do problema. Um dos objetivos era desmistificar o pensamento de "vamos lá, força! É só uma fase, vai passar". Nilmar sempre ouvia frases como estas, que não tinham efeito prático e o chateavam. A psicóloga esclareceu todos os detalhes sobre essa fase. Explicou que ele precisaria de ajuda e acompanhamento especializados para poder melhorar. Destacou que a depressão era algo que acontecia com frequência, que vários jogadores passaram por aquilo e que os casos só não foram divulgados.

Durante esse tempo, o ex-atacante só saía de casa para ir ao psiquiatra e para se medicar. Foram três duros meses assim, totalmente isolado. Não recebia parentes, apenas Juliane. Nilmar não tinha forças para fazer nada, apenas chorava.

A psicóloga subia a serra toda a semana para vê-lo e fazer exercícios com ele. "A Juliane me ajudou muito, mas uma coisa que me incomodava é que, como ela era do Santos, eu não me sentia confortável em falar sobre futebol com ela, era meio que um bloqueio para mim", relembra.

Depois de cerca de quatro meses, Nilmar começou a receber outras pessoas. Sua família foi visitá-lo em casa, os pais, a esposa e os filhos.