Nos últimos anos, Avancini dedicou sua vida ao esporte, com uma rotina intensa de treinos, fisioterapia e exercícios respiratórios. Antes das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, ele chegou a construir uma réplica da pista de mountain bike usada nos Jogos.

O atleta é referência no ciclismo, a cara do mountain bike no Brasil, mas não quer carregar esse título eternamente. O que Avancini mais quer é abrir espaço para novos ídolos na modalidade.

"A minha motivação para chegar longe foi justamente me ver em uma posição, comparado aos melhores do mundo, completamente abaixo. Eu não era top 10 do mundo e virei número 1. Eu não estava nem entre os 100. Eu colocava na cabeça: consigo melhorar, consigo fazer mais, eu vou conseguir cavar até chegar no meu melhor. Essa é a mensagem, é o exemplo que eu espero que as outras pessoas se agarrem", destacou Avancini.

"Não quero que olhem onde o Henrique terminou. Eu estou terminando campeão mundial, mas olha onde o Henrique começou, e se agarra muito mais a isso. Eu espero que, de verdade, o meu esforço, a minha jornada, possa ser muito mais lembrado pelas pessoas do que o que eu ganhei ou deixei de ganhar", concluiu.