Uma das principais lições que Daniel aprendeu e passou a praticar após as consultas com o psicólogo foi o equilíbrio da mente em sua vida em geral. Até porque, o Daniel que entra para competir no tatame é o mesmo que se diverte com a família.

"Eu busco ser uma pessoa melhor e trabalhar com os pés no chão. Sinto que quando eu estou feliz fora do tatame, eu consigo ser mais feliz dentro", destacou.

Grande parte da felicidade é graças à decisão pela mudança de categoria. Sem a preocupação exagerada com o peso, Daniel consegue focar no planejamento da carreira e no fechamento de ciclos a cada competição.

"Hoje dia eu sou um Daniel bem mais feliz. Dentro do esporte, o psicológico manda em muita coisa. Após a minha decisão, eu acredito mais nas coisas que eu faço e já consegui bons resultados. Antes, a impressão é que eu não conseguia nem respirar. Agora, com esse sentimento, consigo sonhar com a medalha de ouro em Paris", refletiu Daniel.