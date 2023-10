Apesar de o Pan não ser, na vela, uma competição de grande relevância, as duas chegam ao Chile pressionadas depois de competirem mal no Mundial de Vela de Haia (Holanda), em agosto, e não conquistarem a vaga olímpica.

Donas de seis medalhas nos 10 primeiros Mundiais de 49er FX que disputaram juntas, elas não levaram o barco "oficial" à Holanda, competiram em uma raia que em nada as favorecia, mas contavam ficar entre as 10 primeiras. Terminaram em 12º lugar, pior classificação delas neste nível de evento.

Em Valparaíso, onde serão disputadas as provas de vela do Pan, as principais rivais delas devem ser as argentinas Maria Sol Branz e Cecília Carranza, que estão na estrada (ou no mar) pelo mesmo período e só uma vez foram top 10 do mundo.

Em tese, as brasileiras são muito favoritas ao ouro, e à vaga olímpica, que seria do país, não delas, ainda que não haja outras brasileiras competindo em alto rendimento nesta classe. E isso é um problema. Nem Martine nem Kahena podem pensar em se lesionar, porque nenhuma das duas teria substituta.

Aos 32 anos, a caminho da terceira Olimpíadas, as duas andam na corda bamba. Precisam, de um lado, ganhar peso, para concorrer contra rivais cada vez mais pesadas, o que interfere na velocidade do barco. De outro, não podem deixar que isso as limite nem tecnicamente, nem fisicamente.