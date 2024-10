Alex Poatan nocauteia de novo e termina o ano carregando o UFC nas costas

Faltam dois meses para a temporada 2024 acabar, mas parece seguro dizer que Alex Poatan não subirá no octógono de novo este ano. Após liderar três cards de PPV e vencer todas as disputas por nocaute, o brasileiro fechou o ano perfeito com o status de maior estrela em atividade da organização e, de quebra, com a fama de "salvador da pátria".



Depois de aceitar dois duelos em cima da hora e liderar os cards do UFC 300 e 303, em abril e junho, respectivamente, Poatan viu seu nome se tornar uma unanimidade entre os fãs ao redor do mundo justamente em um período de carência de grandes ídolos. Com atuais campeões de pouco apelo popular e sem Conor McGregor em ação, além da possível aposentadoria de Jon Jones mês que vem, Poatan supriu as lacunas deixadas nos últimos anos.



Primeiro por se mostrar mais ativo do que todos os demais donos de cinturão. Neste sábado, ao nocautear Khalil Rountree no UFC 307, Poatan venceu sua quarta luta em apenas 11 meses, estabelecendo um ritmo único para o esporte na atualidade. Além disso, o atleta se destaca pela contundência e eficácia de seu estilo - sete de suas nove vitórias no UFC foram por nocaute.



Com a concorrência de grandes ídolos em baixa, Poatan se sobressai por ser um campeão extremamente ativo e nocauteador, o que encaixa perfeitamente com sua personalidade fora do octógono. Engraçado e carismático, ao mesmo tempo em que por vezes parece bravo e carrancudo, o brasileiro de 37 anos carregou o UFC nas costas em 2024.



Por larga vantagem, ele foi o atleta que vendeu mais pay-perviews neste ano. Ao todo, foram três cards numerados que contaram com ele como atração principal e que terminaram com três defesas de título bem sucedidas. Não fosse ele, verdade seja dita, data emblemáticas como o UFC 300 ou a semana internacional da luta, próxima ao feriado da independência dos EUA, não teriam o mesmo peso.



Eu sei que Poatan já deixou claro que o UFC mudou sua vida. Mas é importante ressaltar que foi ele que salvou a temporada 2024 da organização. Ano este inclusive, que é a temporada final do atual contrato da organização com a ESPN americana. Seja lá para onde o UFC for em 2025 e por qual valor, boa parte desse lucro de deve ao brasileiro campeão dos meio-pesados.