Muller, 59 anos! Hoje seria titular em qualquer time do mundo. Concorda?

Veja a reportagem da revista Placar, que compara Dunga e Renato Gaúcho, na edição 1381, em agosto de 2013. Na foto, ainda aparecem perfilados com o uniforme do Brasil, da direita para a esquerda: Dunga (na Copa de 94 com a taça), Muller, Dunga (novamente), Jorginho, Taffarel, Valdo, Aloísio,Renato Gaúcho (que aparece também nas fotos do canto superior direito). Imagem: Placar

Logo após chegar para o almoço dos campeões mundiais de futebol em 25 de abril de 2013, no Espaço Unyco, no Estádio do Morumbi. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Com o gramado do Morumbi ao fundo, no almoço dos campeões mundiais de futebol em 25 de abril de 2013, no Espaço Unyco, no Estádio do Morumbi. Foto: Marcos Júnior/Portal TT