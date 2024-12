Enéas, assim como Ademir da Guia, foi melhor que Cruyff, mas não avisou!

Antes de Brasil e Romênia no Morumbi, em 1974, jogadores do Brasil acompanham a execução do Hino Nacional. Vemos Clodoaldo, Wendell, Nelinho, Marco Antônio e o saudoso Enéas

Em pé: Ithon Fritzen, Badeco, Isidoro, Wilsinho, Oto Glória, Mendes, Calegari, Tatá, Santos e Dicá. Sentados: Adilton, Rui Rei, Galli, Serelepe, Dárcio, Xaxá, Américo, Cardoso, Antônio Carlos, Esquerdinha e Enéas. Na grama: Ado, Miguel e Capelo

Esta equipe da Portuguesa sagrou-se campeã paulista de 1973, o famoso título dividido com o Santos. A foto é do dia da decisão no Morumbi, que naquele 26 de agosto recebeu mais de 116 mil pagantes, recorde para a época. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, os times foram decidir a taça nos pênaltis. Zé Carlos, do Santos, perdeu o primeiro pênalti, que Zecão defendeu. Isidoro, da Lusa, perdeu o segundo, que Cejas defendeu. Carlos Alberto fez o primeiro do Santos, a seguir. Calegari, da equipe do Canindé, falhou na cobrança seguinte. Depois Edu fez o segundo gol do Peixe e Wilsinho, da Lusa, mandou a bola na trave. Ainda faltavam executar as cobranças Pelé e Leo para o Santos, Cabinho e Basílio para a Portuguesa, mas o árbitro Armando Marques precipou-se e declarou vitória alvinegra mesmo com o adversário ainda tendo chance de empatar. No dia seguinte, as duas equipes foram declaradas campeãs. Em pé temos Pescuma, Zecão, Badeco, Isidoro, Calegari e Cardoso; agachados estão Xaxá, Enéas, Cabinho, Basílio e Wilsinho