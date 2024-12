A minha inesquecível cesta de Natal do Gigante Amaral...

Mas, professora primária em Muzambinho, Monte Belo e Guaxupé, e cuidando da vó Beatriz, de minha mãe Carmen, viúva, e de tantas crianças, minha tia foi se apertando também por força do crescimento dos sobrinhos e, consequentemente, das despesas.

Primeiro ela cortou a assinatura da revista O Cruzeiro, depois o bujão de gás foi trocado pela lenha e passou também a viver de "letras no banco".

Ou seja, de empréstimos no Banco de Crédito Real, além de mandar "marcar na caderneta" no açougue do Roque, na venda do Zú e do Tunico e no Bazar Castro de Dona Netinha.

E logo chegou a vez de ser sacrificada nossa cesta de Natal "Gigante Amaral".

Ao invés da número um, ela passou a comprar a número dois.

Era grande também e a gente nem notou.