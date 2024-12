Corinthians de Yuri Alberto segue em grande fase: no campo e na 'vaquinha'

Saiu do 'bico do corvo' do Z-4 e engrenou uma série de sete vitórias seguidas no Brasileiro que deverá levá-lo a uma outrora inimaginável vaga à Libertadores.

E o até outro dia questionado Ramón Diaz merece, claro, seguir no cargo em 2025.

Se nos bastidores a coisa anda mal parada, com ameaça de impeachement do presidente, no gramado tudo anda às mil maravilhas, assim como o pontapé inicial da 'vaquinha' para quitar a dívida quase bilionária.

Em pouco tempo, a Fiel já mostrou que pode quitar a 'bagaça' e, finalmente, chamar seu estádio de SEU de verdade!

O francês Yannick Bolasie marcou fez dois gols para os catarinenses no primeiro tempo.

Na etapa final, o time carvoeiro voltou com sono e o Timão ligado no 220.