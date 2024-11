Mesmo campeão, Carille não se ajuda e corre risco no Santos

O confronto contra o CRB, na Vila, estava valendo muito pelo menos para uma pessoa: Fábio Carille.

Verdade que o torcedor está eufórico pelo título da segundona e pela expectativa do possível retorno de Neymar.

Mas o santista queria ter hoje provas de que poderia contar com o treinador para a promissora temporada que vem.

E, pelo que viu na derrota por 2 a 0 em cada, o torcedor ficou com mais dúvidas do que com certezas.

Eu, de verdade, não pensaria neste momento em trocar o profissional que roeu o osso na Série B, momento em que o Peixe mais precisou de gente para trabalhar para valer.

Mas, se ele não reconquistar a torcida no último jogo, acho muito complicado que tenha clima para a sequência do trabalho do comandante para 2025.