Penta ou 7 a 1: o que vem à cabeça quando você ouve o nome de Felipão?

Veja Luiz Felipe Scolari no comando técnico da Seleção Portuguesa na Eurocopa 2008, disputada na Áustria- Suíça. As atentas lentes dos fotógrafos da agência internacional de notícias AFP, parceira do portal iG e do site milton Neves flagraram o "nosso" Felipão abraçando Karel Brückner, técnico da República Tcheca, no dia 11 de junho de 2008, quando os portugueses venceram os Tchecos por 3 a 1, pelo grupo A, da competição principal do velho continente.

