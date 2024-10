Quem teme o Monumental vazio não conhece a torcida do Galo

Mas, como bom mineiro, o Galo foi comendo quieto, comendo quieto... e agora está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores!

Ou seja, mesmo com uma campanha que parecia irregular, o Maior de Minas tem tudo para terminar com o grande vencedor de 2024 no futebol brasileiro.

Bem, mas eu quero falar com vocês sobre a decisão da Libertadores.

Tenho lido e escutado por aí muita gente falando sobre a "necessidade" de mudar o local da decisão, já que "nenhum time de fora da Argentina conseguiria lotar o Monumental de Núñez".

E é fato que, dependendo dos times envolvidos, realmente o estádio com capacidade de 85 mil pessoas passaria longe de lotar.

Mas, gente, estamos falando da Massa Atleticana, a mais impressionante torcida brasileira!