Fla foi gigante em Itaquera! Simeone está orgulhoso de Filipe Luís!

Já no Timão x Fla o Data-Neves acertou na cabeça: 0 a 0 sofrido, com o resultado favorecendo os cariocas.

E não foi pouco sofrimento, não!

Os comandados de Filipe Luís comeram o pão que o diabo amassou hoje em Itaquera, desde a chegada aos vestiários, com o hino alvinegro tocando no último volume nos ouvidos dos atletas, até o clima para lá de hostil proporcionado por torcida e delegação corintiana no estádio.

E o que já era ruim ficou ainda pior com a justíssima expulsão de Bruno Henrique, que conseguiu dar uma solada na CABEÇA de Matheuzinho.

Só que em vez de se abater, o Flamengo parece que se uniu, se agigantou!

Não tendo condições de atacar de igual para igual, se fechou brilhantemente como um time treinado por Simeone, ex-chefe e inspiração de Filipe Luís para a "guerra" de hoje.