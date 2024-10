Morre Washington Olivetto, o gênio da publicidade que só tinha um defeito

Washington Olivetto em 7 de abril de 2015, no lançamento do "Fala, Galvão!", biografia do jornalista, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. Foto: Marcos Júnior/Portal TT

