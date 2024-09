Falta ainda a "cereja do bolo" para que a tragédia de Tite no Fla fique completa.

O treinador cair após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, time que ele desdenhou para acertar com o Rubro-Negro no fim de 2023.

Olha, e por tudo que tem passado nos últimos tempos, convenhamos, o corintiano merece sentir este gostinho (risos).

E o pior: pelo deserto de ideias apresentados no Rio de Janeiro, é difícil imaginar até que Adenor tenha lugar em qualquer time grande do Brasil na próxima temporada.

Terá que se reciclar em um mercado menor ou partir novamente para a carreira em seleções, escolhendo um país de pouca expressão no futebol mundial.

Opine!