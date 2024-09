Cássio saiu do Timão, mas segue sofrendo com o São Paulo

Zubeldía escalou time praticamente reserva para a partida deste domingo.

Bem, e mesmo com todos esses poréns, o Clube da Fé está voltando de BH com valiosíssimos três pontos na bagagem.

Afinal de contas, descansou seus titulares para o duelo com o Botafogo, pela Libertadores; ultrapassou o rival mineiro na tabela de classificação, assumindo o quinto posto da tabela; e de quebra apagou a má impressão deixada na dura eliminação da Copa do Brasil diante do Atlético-MG!

De fato, não tinha como o domingo tricolor terminar de melhor forma!

Pois é, mas é meu amigo Cássio?

Será que ele chegou a pensar que não sofreria mais com o São Paulo só por ter deixado o Corinthians?