Wladimir: 70 anos de um dos maiores símbolos do Corinthians

A foto acima foi tirada no histórico dia 13 de outubro de 1977, quando o Corinthians venceu a Ponte Preta e conquistou o título paulista depois de mais de 22 anos de jejum. Os heróis corintianos aqui postados ficaram marcados para sempre, e até hoje são vistos como símbolos de amor e heroísmo. Em pé vemos Zé Maria, Tobias, Moisés, Ruço, Ademir e Wladimir; agachados estão Vaguinho, Basílio, Geraldão, Luciano e Romeu

Imagem histórica da primeira participação do Corinthians em uma Taça Libertadores da América. Vemos aqui um lance do clássico entre o Timão e o Inter de Porto Alegre em jogo disputado no dia 03 de abril de 1977 no Morumbi. Naquele dia, o estádio recebeu mais de 88 mil pessoas, que acompanharam o empate em 1 a 1, com gols de Zé Maria para o Timão e Vacaria para o Colorado. Disputando a bola estão Valdomiro pelo Inter e Wladimir. Atrás de ambos está Lance. À esquerda, apenas esperando o desfecho do lance, vemos Givanildo do alvinegro e Falcão. O árbitro à direita é o uruguaio Ramón Barreto

Em pé: Zé Maria, Mauro, Solitinho, Djalma, Caçapava e Wladimir. Agachados: Vaguinho, Sócrates, Geraldão, Wágner Basílio e Wilsinho. Esse time do Corinthians bateu o Palmeiras por 2 a 1, no Morumbi, no dia 7 de setembro de 1980. Os dois gols corintianos foram marcados por Sócrates. Freitas marcou para o Palmeiras.