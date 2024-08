O Gerente Zito faria hoje 92 anos!

Milton Neves abraça Zito e Pepe, dois campeões do mundo de 1958, na cerimônia realizada no salão nobre do estádio do Pacaembu, no dia 25 de agosto de 2008, que simbolizava a entrega das carteirinhas do plano de saúde "Sinasa" aos ex-jogadores campeões do mundo pela Seleção Brasileira.

Vejam a Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1966 com autógrafos dos craques que fizeram água em campos da Inglaterra. Vemos Gylmar, Djalma Santos, Fidélis, Bellini, Brito, Altair, Orlando, Paulo Henrique, Rildo, Pelé, Gérson, Manga, Denílson, Lima, Zito, Garrincha, Jairzinho, Alcindo, Silva, Tostão, Paraná e Edu

Da esquerda para a direita, em pé: Feijó, Zito, Manga, Urubatão, Ramiro e Getúlio. Agachados: Dorval, Jair Rosa Pinto, Hélio Canjica, Pelé e Pepe.