Finalmente o Flamengo fez um jogo decente na Libertadores!

O time de Tite, acostumado a vitórias magras, desta feita goleou e ficou próximo de se classificar para a próxima fase.

O começo do primeiro tempo deu a cara do que seria o jogo, com Gerson marcando logo a 1 minuto de bola rolando.

Depois, Ayrton Lucas e Cebolinha fizeram mais dois e Pedro. na etapa final, fechou a conta.

Ainda não dá para acreditar que desta vez o Mengo tenha engrenado, mas já é um alento.

Será que os jogadores levarão uma bronca de Tite por terem marcado tantos gols em um único jogo?

