Galo, finalista, guardou energia para ganhar os dois 'mata-matas'!

River Plate 0 x 0 Atlético-MG

Depois de se credenciar à decisão da Copa do Brasil, e encaminhar a classificação para a final da Libertadores, era de se esperar que o Galo jogasse com o regulamento debaixo do braço no Monumental de Nuñez.

Afinal, 3 a 0 contra o River Plate em casa foi tranquilizador mesmo!