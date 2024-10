O irregular São Paulo está se ''esforçando' para não terminar no G-4!

Depois de ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, com total foco no Brasileiro, era de se esperar um desempenho melhor, mas este empate diante do Criciúma deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha.

Felipe Vizeu marcou um gol improvável para o time catarinense, após falhinha de Rafael e furada grotesca de Arboleda, no primeiro tempo.

Mas Liziero fez um golaço, aos 41 minutos da etapa final e deixou tudo igual.

Na tabela, com 51 pontos, o Tricolor está a um do Inter e a três do Flamengo, ambos com um jogo a menos.

E se o Bahia vencer o Vasco na segunda-feira, pode ficar com apenas dois pontos de frente apenas em relação ao time soteropolitano.

Acho que dá para o São Paulo terminar no G-6 sem grande dificuldade, mas o time tem potencial de mais.