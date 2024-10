Você, corintiano, está preparado para encarar Cássio em uma final?

Após a vitória contra o Lanús na Argentina, o Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana.

O Corinthians ainda tem uma dura batalha diante do Racing para chegar lá.

Mas, é claro, a possibilidade do encontro entre os dois brasileiros na decisão do torneio da Conmebol já começa a agitar as conversas futebolísticas no bares, cafés e "grupos de Zap" do País.