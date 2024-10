Bota está na final, mas não é favorito contra o Galo

E, mesmo com vantagem para lá de confortável, o time da Estrela Solitária conseguiu sofrer demais nesta noite lá em Montevidéu.

Conseguiu ir para o intervalo com apenas um gol sofrido, além de ter arrancado o infantil cartão vermelho do goleiro Aguerre.

Mas mesmo assim o segundo tempo foi tenso, com o Peñarol marcando mais um e deixando um clima de suspense no ar.

O torcedor do Glorioso só conseguiu respirar aliviado aos 43 do segundo tempo, quando Almada marcou o gol que deixou a vantagem carioca ainda mais significativa.

Aí não adiantou o tento anotado por Batista logo no minuto seguinte, com o duelo terminando com a vantagem botafoguense no placar agregado por 6 a 3.

Mas, e agora, e a final lá no Monumental de Núñez, como será?