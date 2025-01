Esse é o debate que nos divide hoje. A esquerda masculinista e tradicionalista não o compreende. Tem muita mulher nesse grupo dado que a masculinidade é uma ideologia potente que está em todas nós também. Essa esquerda não quer sequer tentar entender. Ela quer descartar o debate de gênero como um todo para focar na economia, como se debater gênero fosse uma coisa suspensa e alienada das formas como produzimos, distribuímos, consumimos. Como se economia não fosse economia política.

Assim, quais as nossas chances?

Dialogar me parece a única. Mas aqui caímos num paradoxo. Os homens que querem justiça social e um mundo igualitário sabem que, para se educarem na luta antirracista, terão que falar com os movimentos negros e com seus intelectuais. Sabem que não podem sair por aí fazendo textões e vídeos explicativos sobre o que deveriam estar sentido as pessoas negras, explicando como elas devem agir, se comportar etc. Pelo menos esse entendimento está mais difundido hoje entre os homens brancos de esquerda. Os camaradas navegam por essas águas com o devido cuidado, bebendo de fontes importantes, colocando-se nos seus devidos lugares.

Já sobre a luta anti-machista, nossos colegas acreditam que podem seguir pensando sozinhos e falando com os companheiros. Leem Marx mas não sabem quem foi Lerner. Leem Engels mas não têm ideia da teoria de Federici. Sabem o que é mais valia mas não misoginia. Entendem dos males do capitalismo mas desdenham das tragédias causadas pelo patriarcado. Seguem explicando às mulheres o que elas devem sentir, como devem se comportar, até onde podem ir, quando é hora de falar e quando é hora de calar. Alguns acham natural abusar de suas companheiras. Os relatos que tenho recebido são dilacerantes. Que tipo de igualdade buscam os colegas de esquerda? Uma igualdade entre si, desprezando a que envolveria o gênero. Acham que assim que o capitalismo acabar o mundo será bom para as mulheres. E não é assim que funciona infelizmente.

Para sairmos desse dilema teríamos que conseguir dialogar, mas eis aqui o paradoxo. A masculinidade adoentada não topa ir pedir ajuda ou explicação a mulheres. Sim, há exceções. Muitas. Mas esses são homens que estão se livrando do tipo adoentado de masculinidade. Tenho dialogado com homens que estão genuinamente interessados num mundo melhor e em uma versão melhor deles mesmos. Só que precisamos de mais gente.

Venho buscando um novo lugar de diálogo. A compreensão de que não agimos de certos modos porque somos bons ou maus mas porque vivemos dentro de um sistema que opera para nos fazer agir assim desde muito cedo parece encontrar ressonância. Como eu seria se tivesse nascido homem? Não é coerente acreditar que eu teria escapado de ser infectada com esse tipo de masculinidade e que a colocaria alegremente em prática. Precisamos nos implicar nas transformações pessoais, mas também cobrar a sociedade que nesses termos nos constituiu.