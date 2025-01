Pequeno manifesto em defesa do fut-mesa nos CTs

O corpo de jogadores teria ficado bastante desgostoso e então a erupção em torno do fut-mesa ganhou o noticiário.

Uma matéria bem amarrada publicada pelo UOL traz a opinião de especialistas sobre o fut-mesa. Queria alargar um pouco esse debate. Para além das questões de preparo físico, eu defendo que o fut-mesa carrega com ele a sagrada importância da brincadeira. O que é a brincadeira? É a gente voltar a ocupar um lugar em nossas infâncias. É a gente resgatar uma forma de arte que não está ligada a performance, a eficiência e que não nos enxerga como mercadorias.

Para além de questões fisiológicas, o fut-mesa me parece bastante importante nessa viagem no tempo. Ele promove um tipo de interação entre os praticantes que o treinamento em campo não pode alcançar. Ele lembra que futebol é lúdico e que, em algum lugar, ainda existe para além do negócio e da mercadoria. Ele lembra que quanto mais os jogadores forem capazes de resgatar a paixão de suas infâncias mais eles serão capazes de nos encantar e elevar.

Envelhecer é perder contato com essas pessoas que um dia fomos. Quanto mais lutarmos para refazer essa conexão, menos difícil fica atravessar o tempo. Runco é um profissional bastante renomado e alguém que trabalha há décadas com o futebol. Espero que tenha o jogo de cintura de enxergar algumas novidades com olhos de gentileza e lembrar que aqueles jogadores, por mais cínico que seja o mundo do futebol hoje, talvez tenham trocado boa parte de suas infâncias em nome de uma carreira de sucesso. Voltar a ela, nem que seja por 15 minutos, pode ser bom para todos.