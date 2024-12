Todo fim está grávido de um começo

Acabou. Dois mil e vinte e quatro está se retirando de cena. Um ano estranho, pelo menos para mim. Estranho não é necessariamente ruim. Estranho é a sensação de que vivi coisas para as quais não tinha referência de sentimentos. Novas dimensões de uma luta que eu chamo de minha - essa contra o machismo -, novas pessoas, gente que chega, gente que sai. Novas parcerias com velhas amizades. Novas amizades com pessoas que já estavam por perto.

Um ano corrido e, em certa medida, solitário. O que - outra vez - não é ruim. Uma vez li que se você não se sente bem sozinha ou sozinho é porque está em mal companhia. Eu me sinto bem sozinha. Me distraio, me ocupo, danço, cozinho, vejo a grama crescer, estudo, escrevo. Canceriana com ascendente em touro. Entendedoras entenderão.

Mas o que eu queria mesmo dizer é que se absolutamente nada muda entre a meia noite de um dia e a meia noite e um minuto do outro - no sentido de o universo escutar a festança e assim saber que o calendário está sendo atualizado, a verdade é que tudo muda. Ou tudo pode mudar.