Futebol e prostituição: a gente se vê por aí

Quando um site de acompanhante passou a investir no futebol brasileiro houve uma gritaria. Mas passou rapidamente porque, afinal, o site escolheu apoiar o Vitória da Bahia e, nesse país sudestinamente centrado, a Bahia está deslocada. Mas então o site ousou colocar seu nome nas placas de publicidade de algumas partidas e aí a coisa ficou feia. Piorou quando a empresa se meteu no Corinthians e se tornou a maior doadora até aqui da vaquinha para a quitação da dívida do estádio. Não pode isso. Que feio. Tirem as crianças da sala. Aposta pode. Bebida pode. Mulher objetificada para vender cerveja pode e deve. Quanto mais peladona, sexy e com cara de quem quer transar comigo, melhor. É só colocar uma gelada na mão dela que fica tudo ok. Agora - estamos aqui, a família tradicional brasileira, vendo um jogo de bola tranquilaças e vocês vêm com prostituição bem na nossa cara? Não vamos tolerar. Hoje papai vai chegar mais tarde porque tem um compromisso. Mamãe prepara o jantar e coloca vocês na cama, a gente se vê amanhã.

O trabalho sexual é consumido pela maior parte dos homens que curtem futebol. Um ofício que oferece oportunidade para todo tipo de trabalhadora sexual - travestis inclusive e fortemente. Diante de tantas tretas, por onde devemos começar a avaliar essa situação?

Primeiro, pela hipocrisia. Como podemos aceitar liberar propagando de bebida e jogatina, coisas altamente viciantes e que destroem a vida dos usuários, e não de prostituição? O que nos leva para a segunda camada da análise.