Histórias bonitas também terminam

Uma certeza temos apenas: as coisas acabam. Acabam relacionamentos, pessoas, lugares, construções, cidades, espécies, mundos. Tudo, absolutamente tudo, um dia chega ao fim. O Sol vai acabar e a Via Láctea também (ela vai colidir com Andrômeda, num espetáculo sem igual de luzes e sons).

As coisas mais bonitas terminam. A história de Dudu e do Palmeiras foi única. Os dois cresceram e empilharam títulos nessa jornada. Dudu é craque e chegou a esse patamar no Palmeiras. É ídolo e sempre será. Mas a relação ficou desgastada quando ele, incomodado com a reserva que pareceu eterna depois de se recuperar de cirurgia no joelho, foi buscar abrigo em outra casa sem falar com a diretoria. Negociou com o Cruzeiro à meia-luz e Leila Pereira não gostou. Quem gostaria?

Dudu pode brilhar nesse Cruzeiro que se prepara para voos mais altos em 2025. Jogará ao lado de Mateus Pereira e, quem sabe, Gabriel Barbosa. E o Palmeiras vai fazer o que puder para ter um outro ídolo para chamar de seu. É o balanço da vida. Honrar o passado e seguir caminhando.