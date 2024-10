O espírito corintiano pulsa apenas no sangue das Brabas

O Corinthians é entrega desmedida em campo e fora dele. E esse estado de espírito hoje só existe no time feminino. O masculino está jogado nos mandos e desmandos de um corpo diretor que há muitos anos esfacela tudo, matando valores básicos.

O CEO do clube vem do partido Novo e tem sotaque carioca. O que o espírito corintiano tem a ver com as práticas e os valores do partido Novo, alguém sabe dizer? Onde foram parar os anseios da classe trabalhadora tão associados a essa camisa? No time feminino.

A ideia de que existe um "gestor generalista" que pode chegar e resolver tudo sem estar minimamente ligado à alma de um clube é uma ideia absurda.

A ideia de que o clube pode seguir contratando sem resolver seus problemas financeiros - contratando sob aprovação do gestor, aliás - é igualmente absurda. Vale tudo para ganhar em campo? Ganhar o quê? O que o Corinthians masculino está ganhando?

Ganhar não é tudo, mas entrar em campo e se apresentar com a alma do clube deveria ser inegociável.

Nos dois jogos diante do Flamengo o Corinthians foi tudo menos Corinthians. O time esteve tão arrebatadoramente esvaziado de personalidade que no segundo jogo nem mesmo a torcida fez a diferença. No dia que o Corinthians perder a loucura de sua torcida ele terá finalmente perdido tudo.