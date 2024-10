Muito respeito por Yuri Alberto, ele tem a alma do Corinthians

O Corinthians negligenciou o resultado de um jogo que parecia estar ganho. Desperdiçou chances de gol que poderiam ampliar o placar, fez as alterações de praxe no finalzinho do jogo como quem sabe que praticamente acabou e falta pouco pra gente festejar e, nesse contexto de desleixo, levou o gol de empate. Triste e lamentável para quem torce para o Corinthians. Excelente para o Colorado do competente Roger Machado. Mas nem tudo foi frustração para a corintiana e o corintiano.

Por partes: o Corinthians de hoje é um time. Um time que sabe tocar a bola, sabe sair jogando, sabe criar e sabe finalizar. Muito diferente do Corinthians de um mês atrás. Há, portanto, espaço largo para sonhar com a permanência na série A e também com um título, seja o da Copa do Brasil ou da Sulamericana. Ter a chance de sonhar é bastante coisa na vida e no jogo. O que mata a gente é não poder sonhar.

Então, apesar da frustração do empate no finalzinho, o Corinthians tem um outubro interessante pela frente, com mais três jogos seguidos em casa por três torneios diferentes - Brasileirão, Copa do Brasil e Sulamericana.