Em que cidade você quer viver?

Não caiam na tentação de diminuir o peso da eleição para prefeituras e câmaras municipais. Parece menor numa escala de hierarquia de cargos públicos, mas está longe disso. Eleger nossos prefeitos, prefeitas e as câmaras municipais é eleger os modelos de cidades em que queremos viver.

Queremos mais parques ou queremos apenas pagar para entrar em áreas que foram públicas durante todas as nossas vidas? Queremos ensino público alargado e melhor ou queremos que o ensino privado domine a estrutura da educação fazendo com que todas e todos tenham que pagar para colocar filhos na escola? Queremos que as cracolândias sejam tratadas como problemas sociais ou queremos jogar bombas na cabeça de quem perdeu tudo na vida e se entregou ao uso de drogas como último ato desesperado?

Queremos escolas militares por todos os lados ou queremos que a lógica militar fique longe de nossas crianças? Queremos plantar árvores em ritmo frenético ou queremos derrubá-las para a construção de arranha-céus? Queremos menos trânsito e mais transporte público ou queremos mais carros nas ruas? Queremos um prefeito ou uma prefeita que acreditem que mulheres e homens devem ter os mesmos direitos ou queremos um mandatário que acredite que homem manda, mulher obedece? Queremos saúde pública distribuída e farta, mais postinhos, mais médicos de família ou queremos que a saúde seja inteirinha privatizada, assim como a água está sendo.