Oposição do Flamengo tem chief scout portuguesa no 'Plano de Governo'

Licenciada em Ciências do Desporto e também com trabalhos no Qatar e Irã, Helena Costa está livre no mercado da bola, tendo atualmente comentado jogos e programas esportivos na televisão portuguesa. Paralelamente a isso, ajudou nos últimos meses a montar o 'Plano de Governo' do candidato da oposição no Flamengo.

Eleição presidencial em dezembro

A eleição presencial para definir o substituto de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo está agendada para dia 9 de dezembro (segunda-feira). Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação, tendo pela frente três opositores: Luiz Eduardo Baptista (Bap), Maurício Gomes de Mattos e Wallim Vasconcellos.