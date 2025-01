De intocável a obstáculo, Rony começa 2025 como problema no Palmeiras

Agora, quando começa a conversar com outros times do país, o salário de Rony já vira um entrave logo de cara. Não é qualquer equipe que pode arcar com os seus vencimentos e os times mais ricos já estão satisfeitos com as opções que têm de ataque.

Aos 29 anos, o jogador também não desperta interesse da Europa e espera uma proposta que, ao menos nessa janela, ainda não apareceu do futebol do Oriente ou do Oriente Médio.

O Palmeiras tem no seu planejamento a contratação de um outro atacante que possa fazer o papel de 9 e quer continuar com Flaco López. Por enquanto, o time entra em 2025 sem cumprir essa meta.