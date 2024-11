Corinthians vence clássico histórico e faz tri do Palmeiras virar milagre

A tônica do jogo era essa. O Palmeiras controlava as ações, rodava a bola de um lado para o outro, conseguiu criar perigo pelo seu lado direito, mas não fazia o suficiente para vencer Hugo Souza. Em um lance que estava praticamente morto, Caio Paulista afastou de forma péssima e deu um presente para Mateuzinho, que pisou para Garro abrir o placar.

No segundo tempo, o Palmeiras precisou se atirar para o ataque, o que fazia o plano de jogar no contra-ataque perfeito. Em uma bola em que o Verdão se jogou para dentro da área rival, Garro conseguiu aproveitar uma roubada de bola e lançou Yuri Alberto, que contou com falha bizarra de Weverton para fazer o 2 a 0.

Na hora em que tomava o gol, Abel Ferreira preparava uma troca para as entradas de Dudu e Vanderlan, tentando dar vida para o lado esquerdo do ataque. As substituições foram feitas, mas o Palmeiras parecia morto. Dali para frente, o Corinthians conseguiu cozinhar o jogo e fez a festa do seu torcedor.

Depois, para piorar a situação, ainda tirou Estevão, um dos poucos focos de criatividade do Palmeiras. Gabriel Menino até acertou o travessão em batida de falta, mas nada que conseguisse mudar o placar.