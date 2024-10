Fla cresce muito sem Tite, mas perde chance de quase eliminar Corinthians

Sob nova direção, o Flamengo jogou muito mais do que vinha apresentando com Tite, mas desperdiçou a chance de deixar o Rio de Janeiro com a vaga na final da Copa do Brasil praticamente encaminhada já nesta quarta-feira (2). Era possível ter saído com 3 a 0 ainda no primeiro tempo diante do Corinthians. O 1 a 0 ao fim dos 90 minutos ficou barato.

Mas não foi isso o que aconteceu. Apesar de mostrar muita intensidade e vontade e dominar o jogo por 60 minutos, o time carioca não conseguiu transformar a sua superioridade no placar. Por vezes, por falta de pontaria de seus atacantes, em outras, por causa da boa intervenção de Hugo.

O Flamengo foi amplamente superior neste trecho do jogo. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e De La Cruz pareciam se entender melhor em campo, com Gabigol fazendo o papel de camisa 9. Foi um passeio em 45 minutos. É curioso que o gol tenha saído dos pés de Alex Sandro, justamente em bola defensável para o goleiro corintiano que tinha feito defesas bem mais difíceis.