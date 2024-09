Desfalques e rodada perfeita dos adversários aumenta pressão no Palmeiras

O Palmeiras entra em campo hoje (22) às 16h pressionado por uma vitória contra um Vasco em ascensão que não perde há quase um mês. A carga já era grande por desfalques como o de Estêvão, Mayke, Caio Paulista e Marcos Rocha e aumentou ontem com a suada vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Fluminense.

Desclassificado da Copa do Brasil e da Libertadores, a equipe de Abel Ferreira precisa de três pontos para seguir na cola do líder e recuperar a 2ª colocação perdida após o triunfo do Fortaleza para cima do Bahia.

Poderia ser ainda pior: o Vasco vendeu o mando e a partida foi transferida do caldeirão que seria São Januário para o Mané Garrincha, que vai ter 60 mil pessoas, mas não vai ter 95% de vascaínos como aconteceria se fosse no Rio de Janeiro.