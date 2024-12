Romário se mostra empolgado com Ronaldo na CBF, mas alerta: 'Ali é guerra'

Romário está empolgado com o desejo do ex-companheiro de seleção Ronaldo comandar a CBF. O Baixinho, no entanto, detalhou com exclusividade à coluna as possíveis dificuldades que o Fenômeno deve enfrentar nos próximos meses.

'É uma guerra'

O ex-atacante e hoje senador elogiou a experiência do colega — Ronaldo comanda o Real Valladolid, da Espanha, e já foi dono da SAF do Cruzeiro.

Mesmo diante do otimismo, Romário pontuou as dificuldades que o Fenômeno deverá enfrentar até chegar ao cargo mais importante da CBF.