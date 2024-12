Ronaldo anuncia candidatura à presidência da CBF: 'Necessidade de mudança'

No último domingo (15), o ex-atacante já havia dado indícios de seu interesse em comandar a entidade. O Fenômeno participou do jogo de despedida de Adriano Imperador no Maracanã.

Na ocasião, Ronaldo se disse "preparado para novos desafios", mas não havia exposto, de fato, seu desejo.

Não tem nada de novo por enquanto. As coisas vão acontecer naturalmente. Hoje eu só quero prestigiar o Didico, a atenção é total para ele, que teve linda história. Em breve, teremos novidades. O momento ajuda, é uma oportunidade. Me sinto preparado para novos desafios. Vamos ver no que vai dar Ronaldo, no jogo do Adriano Imperador no Maracanã

Fenômeno é ex-dono do Cruzeiro e já recebeu propostas para vender o Real Valladolid, clube que administra na Espanha.