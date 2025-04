Arbitragem: despreocupada com o produto, CBF tem outras prioridades

Dizer que algum time em específico é beneficiado ou prejudicado pela arbitragem de propósito é quase um elogio. Consideraria, afinal, que nossos juízes e operadores de VAR erram porque querem, e não porque são ruins.

Trataria-se de um problema de mais fácil solução, inclusive. Não é o caso — embora eu não duvide de manipulações e indivíduos possivelmente mal-intencionados.

Não existe solução simples, mas existe solução possível, especialmente quando há dinheiro. E dinheiro à CBF não falta. Uma instituição que fatura na casa de bilhão não conseguir bancar uma melhoria em um serviço que ela presta é lamentável. De certa forma compreensível, quando se entende como a organização funciona, mas completamente absurdo.

Conforme exposto na excelente matéria do colega Allan de Abreu na Revista Piauí, Ednaldo Rodrigues suspendeu o investimento em um centro de treinamento para a arbitragem e outras iniciativas correlatas, na ordem de 60 milhões de reais, enquanto gastava monta semelhante com a farra dos convidados na Copa do Qatar e quadruplicava os salários dos presidentes das federações estaduais.

Nunca foi sobre capacidade, competência, sobre recursos ou algum defeito inato de brasileiros com um apito na mão. A CBF, aparentemente, apenas ainda não entendeu o quanto sua falta de interesse no assunto prejudica o próprio produto. Sempre foi sobre prioridades daqueles com a caneta na mão.