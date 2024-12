A tentação de tirar Abel Ferreira do Palmeiras pelo noticiário

Pronto, de repente está em cheque a lealdade do português, a habilidade do Alviverde em garantir seus contratos, os planos do clube para o grande torneio de 2025. O que será do ano que vem?

A tentação a que me refiro no título desta coluna é tão compreensível quanto a de gerar barulho com campeonatos parados.

Com quatro anos no emprego, Abel é quase uma aberração. Vai mesmo ficar mais uma temporada? Não chegou a hora de mudar? Ainda há motivação? O sonho de voltar à Europa por cima finalmente pesou mais do que o trato com o Palmeiras? Quem poderia substituí-lo? Leila tem cacife para mantê-lo até 2027, último ano do seu novo mandato?

Tendo se tornado o maior treinador da história de um clube tão vencedor, sua saída constituiria de fato uma imensa notícia. Quem não gostaria de ser o primeiro a dá-la? Poder dizer, ainda que se referindo a períodos de pura fumaça, "eu não falei?"

Até onde se sabe, a intenção de Abel é disputar o Super Mundial e buscar exposição por meio de uma boa campanha com o clube que comanda hoje. O resto é só especulação. E se preparem, afinal especulação também é o nosso esporte.

