Cultura de ação pós-desastre é nosso grande desafio, diz pesquisadora

A pesquisa foi baseada na análise de documentos oficiais do governo federal, banco de dados de eventos emergenciais, relatórios de danos e perdas materiais resultantes de desastres naturais no Brasil e em informações fornecidas pelo Serviço Geológico nacional e pelo escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres.

Nesta entrevista ao Ecoa, a pesquisadora e professora do Departamento de Geografia na USP, Bianca Vieira, que esteve à frente do estudo, analisa a atuação do poder público nas últimas décadas diante de grandes desastres.

Entre os exemplos citados por ela estão o Sistema de Alerta do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, lançado em 1984 após enchentes que deixaram mais de 268 mil pessoas desalojados, e o PPDC (Plano de Prevenção de Defesa Civil) do estado de São Paulo, criado em 1989 após grandes deslizamentos de terra no Litoral Norte.

Ela também comenta sobre os riscos para a população dessa cultura de atuação pós-desastre e o descompasso entre universidade e poder público no planejamento de ações para enfrentar o problema.

Como surgiu este estudo sobre a gestão de risco no país?

Eu estava trabalhando na escrita da minha livre docência e senti necessidade de contextualizar mais de 20 anos de pesquisas na área, de tentar fazer uma linha do tempo sobre essas políticas públicas. Não havia um artigo científico que divulgasse isso internacionalmente também.