Brasil não reconhece racismo e o trata como doença isolada, diz sociólogo

Então, ele está aí, em algum lugar, de uma maneira etérea, mas eu, nem os meus, nem os familiares, vizinhos, amigos, pessoas que eu convivo, são pessoas racistas, o que dificulta muito o reconhecimento dos estruturais que o racismo apresenta.

Tulio Custódio, sociólogo e curador de conhecimento na Inesplorato

De acordo com a pesquisa, 59% dos entrevistados disseram que a maioria do país é racista, enquanto outros 5% dizem que todos são racistas. Para 30%, uma menor parte da população é racista e, para 4%, ninguém o é.

O levantamento realizado pelo Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 113 municípios, incluindo regiões metropolitanas e cidades do interior de todas as regiões do Brasil, entre os dias 5 e 7 de novembro.

