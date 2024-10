Antártida está ficando verde em ritmo acelerado e isso é uma má notícia

Pesquisa elaborada pelos especialistas indica ainda que região está aquecendo mais rápido do que a médica global. Episódios de calor considerado extremo estão acometendo a Península, derretendo geleiras como a Geleira Thwaites, conhecida como "Geleira do Juízo Final". O volume de gelo flutuando no mar que se desprendeu da Thwaites e de geleiras vizinhas mais do que dobrou entre as décadas de 1990 e 2010. Segundo projeções de cientistas, caso a "Geleira do Juízo Final" entre em colapso total, o nível dos mares em todo o mundo deve subir 65 centímetros.

Geleira Thwaites, na Antártida. Derretimento das geleiras na Península tem sido mais rápido do que o esperado pela comunidade científica Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons/Nasa

Cientistas alertam para as eventuais consequências do cenário visto na Antártida. "[O aumento da vegetação no local] reflete um padrão mais amplo de 'esverdeamento' nos ecossistemas de clima frio em resposta ao aquecimento recente, sugerindo futuras mudanças generalizadas nos ecossistemas terrestres da Península Antárctica e no seu funcionamento a longo prazo", conclui o estudo.

Imagem mostra presença de musgo na Península Antártida, Norsel Point (64° S) Imagem: Divulgação/Nature Geoscience

Assim como o estudo publicado na Nature Geoscience, outras publicações analisam o futuro da Antártida. Estudo que contou com mais de 50 cientistas especializados em clima apresentou projeções em relação à camada de gelo na região até 2300. Publicado no início de setembro, o material indica que a parte ocidental da Península corre risco de colapso total.

Região tem impacto direto nas condições climáticas mundiais. Segundo a Marinha do Brasil, a Antártida é o "principal regulador térmico do Planeta", controlando as circulações atmosféricas e oceânicas que se espalham pela Terra. Dona de 90% das reservas de gelo do Planeta, a Antártida também concentra 70% da água doce em geleiras de todo o mundo.